DSDS 2021: Jacob Decker – Erst Fußball, jetzt Musik!

Jacob Decker (21) aus Ihlow ist der kleine Bruder von Felix Decker, der es vor ein paar Jahren selbst mal versucht hatte. Mit viermal „Nein“ schied sein Bruder direkt im Casting aus. Jacob ist fest davon überzeugt, dass er besser als sein Bruder ist und die Familienehre wiederherstellen kann!

Neben der Musik gibt es noch ein anderes Hobby: Fußball! Sein Vorbild ist Ronaldo, und er wollte selbst mal Profi werden, war auch mal bei einem Probetraining beim VfB Stuttgart, da war er aber leider zu aufgeregt. Jacob lebt mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern in Ostfriesland auf einem Bauernhof. Jacob ist Single, da in Ostfriesland nicht so viel geht. Deswegen will er auch bald wegziehen, denn er möchte endlich eine Frau kennenlernen Jacobs Ziel ist es, DSDS zu gewinnen, und er denkt, dass er gute Chancen hat. Mal sehen, ob er besser als sein Bruder ist.

Vor die Jury tritt er mit dem Song „7 Years“ von Lukas Graham. Diesen singt er so gut, dass er von ihnen mit dem Recall-Zettel belohnt wird.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius