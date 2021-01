DSDS 2021: Jungpapa Serzan Mehmedov

In Koblenz will es der frischgebackene Serzan Mehmedov (24) aus Düsseldorf, auch „Serrano“ genannt, der DSDS-Jury zeigen. Der 24-jährige Düsseldorfer ist arbeitssuchend und macht sonst den ganzen Tag Musik mit seinem Kumpel DJ Faruk. Einen kleinen Erfolg hatte Serrano schon. Auf YouTube hat er einen Song veröffentlicht, der fast eine halbe Millionen Aufrufe hat. Eines seiner größten Vorbilder ist Apache 207. Mit „Roller“ will er die Jury vom Stuhl reißen und den Recallzettel mit nach Hause nehmen.

Der Auftritt vor der Jury mit „Roller“ von Apache 207 hat Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly so gut gefallen, dass er den Zettel zum Recall bekommen hat!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius