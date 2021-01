DSDS 2021: Jurastudentin Pia-Sophie Remmel begeistert

Legt euch besser nicht mit Pia an, denn sie möchte mal in die Strafverteidigung gehen. Pia studiert Jura im zweiten Semester und will sich mal mit ganz schweren Fällen auseinandersetzten. Wenn man Pia sieht, dann müssen die meisten erstmal nach oben schauen, denn Pia ist ganz schön groß: 1,85m ist die Hobby-Leichtathletin. Was anfangs schwer für sich war, ist ihr heute egal. Sie steht zu ihrer Größe und möchte anderen großen Mädels auch Mut machen. Pia lebt zurzeit noch bei ihren Eltern, möchte aber in eine WG ziehen, um das richtige Studentenleben kennenzulernen.

Pia liebt Schlager. Ihr großes Vorbild ist Helene Fischer. Pia möchte, genau wie Helene Fischer, die große Hallen füllen. Doch zuerst muss sie an unseren vier Juroren vorbei…

Die Jurastudentin Pia Sophie Remmel (20) aus Remscheid, die „Marathon“ von Helene Fischer sang, bekam nicht nur viermal Ja von der Jury, sondern auch ein sehr großes Lob von Dieter Bohlen: „Du bist echt gut. Das klingt fast wie Helene. Wenn du dich hinter den Vorhang stellst und du würdest anstelle von ihr singen, dann würden das 99,9 Prozent der Leute nicht merken.“

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius