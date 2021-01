DSDS 2021: Katharina Demirkan in ihrem zweiten DSDS-Casting

In Koblenz kommt Wiederkehrerin Katharina Demirkan (26) aus Dasing aufs Schiff. Vor 10 Jahren war sie in der „Pietro Lombardi“-Staffel dabei und ist kurz vor den Liveshows rausgeflogen. Schon damals quatschte sie sich in den Recall.

Und auch dieses Mal hat sie viel zu erzählen. In diesen 10 Jahren ist viel passiert! In der Familie ging es drunter und drüber. Ihr Vater verließ die Familie, dadurch fehlte plötzlich Geld, ihre Mutter wurde schwer krank und Katharina musste sich ganz allein um sie kümmern. Heute geht es ihrer Mutter zum Glück wieder besser. Und Katharina konnte sich einen großen Traum erfüllen: Einen eigenen, kleinen Dönerladen. Doch die Musik ließ sie nicht los und jetzt möchte Katharina bei DSDS eine zweite Chance. Dieses Mal will sie Dieter richtig überzeugen!

Sie singt „Te Amo Mi Amor“ von Sarah Lombardi und löst ihr Ticket in den Recall!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius