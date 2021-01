DSDS 2021: Make-Up Artist Nagihan Karram

Bei DSDS kommen immer alle Kandidaten zusammen um sich in diesem Jahr von Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen bestenfalls einen Recall-Zettel abzuholen. Mit Lametta im Haar und sexy Outfit kommt Make-up Artist Nagihan (Spitzname: Nagi) vor die Jury und will mit ihrem Starpotenzial glänzen. Als Make-Up Artist arbeitet sie mit Models und Fotografen zusammen, deswegen ist die schillernde Medienwelt kein Neuland für sie. Ab und zu modelt Nagi selbst, aber ihr großer Traum ist es Sängerin zu werden.

Sie weiß, dass es bei DSDS auf Gesang, Performance und den passenden Look ankommt und ist sich ziemlich sicher, dass sie die Jury umhauen wird.

Sie versucht sich an dem Song „Superstar“ von Jamelia so gut, dass es für den Einzug in den Recall reicht. Mal sehen mit welchem Outfit sie uns beim nächsten Mal beeindrucken will.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius