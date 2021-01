DSDS 2021: Musicaldarsteller Maik Dehnelt

Musicaldarsteller Maik Dehnelt (30) lebt mit seinem Freund und zwei Kumpels in einer Männer-WG in Berlin. Dort darf er auch singen, was er will, das stört keinen.

Seine Leidenschaft ist die Schlagermusik der 60er Jahre. Deswegen mag er auch die Musikrichtung von Ramon Roselly. Während der Coronazeit wollte er die Leute ein bisschen unterhalten und hat auf YouTube Disney-Figuren nachgespielt und gesungen. Maik will die Jury ausnahmsweise nicht mit Musical, sondern mit „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott von sich überzeugen.

Musicaldarsteller haben es bei DSDS oft nicht leicht, da sie Gefühle in der Stimme meist ziemlich übertrieben transportieren. Maik versucht sich an „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott und überzeugt das Fernsehpublikum und die Jury. Er bekommt den Recall-Zettel!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius