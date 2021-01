DSDS 2021: Mutter und Hausfrau Claudia Haas

Mutter und Hausfrau Claudia Haas (29) aus Hamburg war 2018 schon einmal bei DSDS und ist beim Jurycasting gescheitert. Während ihrer Audition verletzte sich Dieter an ihrem Regenschirm und die damalige Krankenpflegerin „rettete“ ihn und versorgte seine Wunde an der Hand. Trotz ihrer Rettungsaktion und einem „Ja“ von Dieter, schaffte sie es nicht in den Recall. Nun ist die selbsternannte Diva zurück und will für den Recallzettel kämpfen!

Sie versucht sich im Casting an „7 rings“ von Ariana Grande und schafft es damit in den Recall! Ihr Gesang überzeugte allerdings nicht. Aber Claudia flehte und bettelte. Während Maite Kelly ihr den Einzug in den Recall nicht antun wollte und ihr zu ihrem eigenen Schutz ein „Nein“ gab, ließen sich Dieter Bohlen und Mike Singer erweichen und ließen sie in die nächste Runde einziehen.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius