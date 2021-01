DSDS 2021: Olga Jung aus Erlangen

Olga Jung (26) aus Erlangen hat schon viel erlebt. Sie ist bisher immer an die falschen Männer geraten, wurde von denen klein gehalten und auch geschlagen. Sie war eine Zeit lang obdachlos, lebte in ihrem Auto und ging zum Duschen ins Fitnessstudio. Ein neuer Partner hat sie damals dort rausgeholt, danach aber auch schlecht behandelt. Ihr wurde immer gesagt, dass sie zu laut ist, ADHS hat und still sein soll. Jetzt endlich versteht sie, dass das falsch ist und sie genauso sein kann, wie sie ist. Bei DSDS sieht sie eine Möglichkeit, das zu zeigen und auch etwas dafür zurück zu bekommen. Die Jury möchte sie mit ihrer positiven Energie umhauen, die sie jetzt bei DSDS endlich rauslassen will.

Sie singt vor der Jury aus Maite Kelly, Dieter Bohlen und Mike Singer erst einmal „In The Name Of Love“ von Martin Garrix & Bebe Rexha. Damit kann sie nicht punkten. Die zweite Chance mit „Diamonds“ von Rihanna nutzt sie so gut, dass Maite Kelly ihr ihre Goldene CD überreicht!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius