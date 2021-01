DSDS 2021: Schülerin Isabelle Wabnik

Isabelle Wabnik aus Berlin ist zwar erst 16 Jahre alt, hat aber ein gutes Selbstbewusstsein. Sie möchte nach der Schule Musical studieren und wenn das nicht funktioniert, möchte sie Producerin beim Fernsehen werden. Isabelle steht auf shoppen, bei Starbucks abhängen und TikTok – außerdem kennt sie sich sehr gut im Jugendslang aus. Ob sie Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly überzeugen kann?

Vor die Jury tritt sie mit dem Song „It’s Raining Men“ von The Weather Girls. Eine absolute Partyhymne, die aus ihrem Blickwinkel schon lang in die Kategorie Oldie passt. Netter ausgedrückt ist dieser Song wohl das was man einen Evergreen nennt! Sie singt ihn so gut, dass die Jury sie im Recall wiedersehen will!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius