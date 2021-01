DSDS 2021: Straßenmusiker Marvin Scheffold

In Linz am Rhein kommt Marvin Scheffold (26) mit einer Sackkarre und Musikequipment an Bord, denn Marvin ist Straßenmusiker. In Berlin singt der charmante Programmierer auf der Straße und wird dort oft angesprochen – häufig von Frauen. Bevor er nach Berlin gezogen ist, hat er Wirtschaftsingenieurswesen studiert, das war aber nichts für ihn. Marvin wollte lieber in die Großstadt. Er hat anfangs sogar im Wald singen geübt, da er seine Mitbewohner nicht stören wollte. Marvin spielt gern auf der Straße und schaut sein Publikum an, weil er wissen will, wie die Zuschauer auf ihn reagieren.

Jetzt steht er vor der DSDS-Jury und er hofft, dass er sie genauso verzaubern kann, wie sonst sein Publikum auf der Straße… Er versucht die Jury mit „I Don’t Care“ von Ed Sheeran & Justin Bieber zu überzeugen. Aus dem Song macht er eine ganz eigene Version, die ziemlich ans Herz geht, zumindest reicht es für den Recall-Zettel.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius