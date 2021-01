DSDS 2021: Vierte Folge der Castings! Das Jury-Schiff macht fest!

Ahoi DSDS-Matrosen! Heute kommen neue Talente an Bord und geben ALLES vor der Jury mit Dieter Bohlen, Max Singer und Maite Kelly, um in den Recall zu kommen. Leonie Heinze zeigt uns ein paar Cheerleader-Moves, während Max Hatton nur ins Dschungelcamp will… Außerdem finden wir ein neues Schlagersternchen und einen großartigen Sänger, für den es sogar Standing Ovations gibt. Bei so viel Spannung kann es schon mal passieren, dass der ein oder andere vor Aufregung zusammenbricht.

Leonie Heinze (18) aus Niederkassel

Song: „Meilenweit“ von Vanessa Mai

Benjamin Lulaj (27) aus Oberhausen

Song: „Durch die schweren Zeiten“ von Udo Lindenberg

Nagihan Karram (22) aus Ehingen

Song: „Superstar“ von Jamelia / „One Kiss“ von Calvin Harris & Dua Lipa

Cuno Laurin Lange (20) aus Gütersloh

Song: „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens / „Memories Are Made Of This“ von Dean Martin / „Junge komm bald wieder“ von Freddy Quinn

Max Hatton (21) aus Köln

Song: „Black And Gold“ von Sam Sparro / „La La La“ von Naughty Boy feat. Sam Smith

David Elsner (27) aus Staufenberg

„Die immer lacht“ von Stereoact feat. Kerstin Ott

Linda Mohns (29) aus Düsseldorf

Song: „When You Believe“ von Mariah Carey & Whitney Houston

Pia-Sophie Remmel (20) aus Remscheid

Song: „Marathon“ von Helene Fischer

Kilian Imwinkelried (25) aus Winterthur (Schweiz)

Song: „A Change Is Gonna Come“ von Sam Cooke

Andy Reichegger (20) aus Ahrntal

Song: „Budapest“ von George Ezra

Jessica De Freitas Soares (28) aus Wolfsburg

Song: „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius