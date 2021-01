DSDS 2021: Wiederkehrer Kevin Jenewein

Alle guten Dinge sind drei und deswegen versucht Wiederkehrer Kevin Jenewein (27) aus Sulzbach es zum dritten Mal bei DSDS. Kevin war bereits in der zehnten und siebzehnten Staffel im Ausland-Recall und kam dort bis ins letzte Set. Zweimal ist Kevin so knapp vor den Live-Shows gescheitert.

Schafft er endlich den großen Sprung in die Liveshows, oder scheitert es dieses Mal sogar schon am Recallzettel?

Mit „Before You Go“ von Lewis Capaldi ist er vor der Jury aus Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen nicht gescheitert. Diese attestierte ihm aber ein hohes Maß an Nervosität, welche er in jedem Fall bezwingen müsse!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius