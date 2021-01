DSDS: Das Ergebnis der dritten Castings

Am gestrigen Dienstagabend war „Deutschland sucht den Superstar“ wieder die Nr. 1 bei den jungen Zuschauern. Sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen (13,4% MA, 2,17 Mio) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (14,4%, 1,29 Mio.) Insgesamt sahen 3,20 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 9,9,8%) die dritte Casting-Folge.

Die rothaarige Michelle Patz (25) aus Dietzhölztal begeisterte die Jury mit dem Song „„Lost Without You“ von Freya Ridings. Dieter Bohlen: „Die ganze Zeit war hier Wind! Du setzt dich dahin und fängst mit diesem Titel an und es war auf einmal Windstille, als wenn der liebe Gott dir zuhören wollte. Sowas bist du: Die kleine Träumerin im Schneidersitz! Singst eine schöne Ballade. Da kam richtig was rüber. Tolles Gefühl. Fand ich große Klasse! Und Maite Kelly meinte: „Du bist eine Künstlerin durch und durch und das hat mich sehr berührt.“

Über einen Recallzettel konnten sich ebenfalls freuen:

Viktoria Nowak (20) aus Valley

Albert Schneider (28) aus Laupen (Schweiz)

Anna Soomin Klenz (19) aus Erlangen

Jonas Beck (24) aus Darmstadt

Wilfried Mboda Ngandeu (28) aus Berlin

Vivien Schwestka (20) aus Rastatt

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius