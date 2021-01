Dua Lipa und Anwar Hadid: Sie fühlt sich wohl

Auch ihr männlichen Fans sollten sich freuen: Dua Lipa (25) fühlt sich mit Anwar Hadid „wohler“, als sie bei allen seinen Vorgängern. Die Sängerin, die fünf Jahre lang mit Isaac Carew liiert war, bevor sie die Liebe zu dem Model fand, gab zu, dass ihre aktuelle Romanze anders ist als alle anderen, die sie bisher hatte.

Sie sagte dem Magazin „Rolling Stone“: „Ich fühle mich in dieser Beziehung sehr wohl, mehr als in allen anderen.“ Das Paar verbrachte einen Teil des Jahres 2020 in Quarantäne auf Anwars Familienfarm in Pennsylvania und Dua liebte das einfache Leben dort. Sie sagte dazu: „Aufwachen gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr, duschen, anziehen, ein bisschen frühstücken, mit dem Hund einen wirklich schönen langen Spaziergang machen, vielleicht ein bisschen Yoga machen, etwas zu Mittag kochen, abhängen, einen Film schauen, mit den Tieren spielen.“

Dua nutzte die Zeit auf der Farm, um ihre Reitkünste zu verbessern.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos