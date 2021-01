Dylan Dunlap kündigt neue EP an

Der Pop-Singer/Songwriter Dylan Dunlap veröffentlicht am 26. Februar seine neue EP Soldier On.

Dunlap lebt in Los Angeles und ist ein durchaus vielseitiger Künstler. Der Sänger, Multiinstrumentalist, Produzent und Songwriter lernte das Klavierspielen autodidaktisch im Alter von sechs Jahren, um bei einem Talentwettbewerb teilzunehmen. Mit elf fing er an, auf seinem Laptop zu produzieren und nach kurzem Intermezzo am Berklee College of Music schlug sich Dylan als Straßenmusiker in seiner Heimatstadt Burbank durch.

Seine große Stärke ist es schwere und ernste Themen musikalisch zu entstigmatisieren und so kommt es bei seinen Liedern immer wieder vor, dass man sich beim fröhlich Mitwippen erwischt, obwohl der Künstler gerade über psychische Krankheiten singt.

Dieser Song ist ein gutes Beispiel für sein Werk: https://youtu.be/oAq28-op3cg

Foto: (c) Brandon Espeleta