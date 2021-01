Ed Sheeran: Passenger Remix

Das wird wohl gelingen: Ed Sheeran versucht sich als DJ mit seinem ersten Remix unter dem Alias „Gingerbread mix“. Der Musiker feierte vor kurzem ein Comeback mit dem überraschenden neuen Track „Afterglow“, und jetzt hat er dem Song „Sword From The Stone“ seines Kumpels und alten Tour-Kumpels Passenger einen Spin verpasst, der nächste Woche erscheinen soll.

Ein Insider erzählte der Zeitung „The Sun“ von Eds erster musikalischer Zusammenarbeit mit Passenger folgendes: „Sie sind schon seit Jahren befreundet, nachdem sie sich als Teenager kennengelernt haben, und haben schon früher gemeinsam Songs gecovert, aber so etwas wie das hier haben sie noch nie gemacht. Sie sind wirklich gute Freunde geblieben und als Mike fragte, ob Ed Lust hätte, zusammen zu arbeiten, hat er sofort ja gesagt. Zusammen ins Studio zu gehen war im Jahr 2020 nicht wirklich eine Option, aber Ed hat diesen neuen Remix von ‚Sword From The Stone‘ produziert und beide lieben ihn.“

Die Remix-Neuigkeit kommt etwas mehr als zwei Wochen, nachdem Ed mit „Afterglow“ zurückkehrte.

