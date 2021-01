Ellie Goulding: Es dauert nicht mehr lange!

Ellie Goulding deutet an, dass es schon bald neue Musik von ihr geben wird.

Bei Instagram stellt sie sich kürzlich den Fragen ihrer Fans. Natürlich wurde sie auch gefragt, wann man denn neue Musik von ihr erwarten könne. Ellie antwortete einem Follower, der sie fragte, wann ihr nächster Song herauskommen wird: „Nun, warum nicht? … Ende Januar.“

Sie steht übrigens kurz vor der Wiederaufnahme ihrer Tournee zur Unterstützung ihres vierten Studioalbums. Die Tour beginnt wahrscheinlich am 28. April im O2 Apollo in Manchester und endet am 12. Mai in Dublin, Irland.

Foto: (c) Universal Music