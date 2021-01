Emma Stone: Sie kann es kaum erwarten

Endlich Mutter! Emma Stone erwartet Berichten zufolge ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Dave McCary und Quellen haben nun gesagt, dass sie es „nicht erwarten kann“, zum ersten Mal Mutter zu werden.

Ein Insider sagte gegenüber „E! News“: „(Emma ist) sehr aufgeregt bezüglich ihrer Schwangerschaft und was dabei auf sie zukommt. Sie hat sich schon immer eine Familie gewünscht und kann es kaum erwarten, Mutter zu werden. Sie fand es angenehm, dass sie in dieser Zeit zu Hause sein konnte und keine langen Tage am Set arbeiten musste. … (Sie hat) die meiste Zeit ihrer Schwangerschaft in ihrem Haus in Malibu verbracht. Sie liebt es, am Meer zu sein und Zeit im Freien zu verbringen und aktiv zu sein.“

Anfang der Woche wurde erstmals berichtet, dass Emma ein Baby erwartet. Sie wurde in den letzten Tagen von Paparazzi mit einem wachsenden Babybauch gesichtet.

