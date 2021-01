Emma Thompson: Hauptrolle in „Matilda“-Verfilmung

Emma Thompson (61) wird die Hauptrolle in der Netflix-Verfilmung von „Matilda“ übernehmen.

Die Schauspielerin hat für die Rolle der sadistischen Schulleiterin Miss Trunchbull in der Neuverfilmung von Roald Dahls Roman unterschrieben, während die Newcomerin Alisha Weir die titelgebende Figur spielen wird. Die beiden gesellen sich zu Lashana Lynch, die Matildas liebenswürdige Lehrerin Miss Honey in dem kommenden Projekt darstellen wird, das auf der Bühnenproduktion „Matilda the Musical“ von 2010 basiert.

Dahls Roman handelt von der begabten fünfjährigen Matilda, deren Gabe der Telekinese ihr hilft, das Mobbing von Eltern, Mitschülern und der furchterregenden Miss Trunchbull zu überwinden. Ein wirklich spannendes Projekt!

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos