EUT: Album „Party Time“ und Single „Cool“

Die niederländische Truppe EUT veröffentlicht am 19.02.2021 ihr zweites Album „Party Time“. Mit „Cool“ erscheint jetzt der letzte Vorgeschmack dazu! „Cool“ startet als Pop-Track mit doppeltem Boden und einem unwiderstehlichen Vibe, wird dann zum Schluss zu Indie-College-Rock mit zurückgelehnter Attitüde.

An die Entstehung von „Cool“ kann sich Sängerin Megan de Klerk noch lebhaft erinnern: „Ich saß im Bus nach Hause, nach einem dieser ganz ekligen Streits mit einem Ex-Freund. Das klingt erfunden, aber Bus fuhr buchstäblich eine Einbahnstraße entlang. Das war mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich hab dem Typ die Tür vor der Nase zugeschlagen, in der Hoffnung dass er sich um mich bemüht und mir folgt. Ich warte immer noch darauf, dass er sich blicken lässt…“

Das Album „Party Time“ ist das zweite der Amsterdamer Band um Megan, Tessa Raadman und Emil de Bennie (beide Gitarre), David Hoogerheide (Bass) und Jim Geurt (Schlagzeug). Die Platte erzählt Geschichten von Lust, Sex und Einsamkeit. Vom Tanzen auf der leeren Tanzfläche, auf der man lieber gleich liegenbleibt, nachdem man über seine eigenen Füße gestolpert ist. Die zehn makellosen Pop-Songs sind voll von Herzschmerz und Ekstase, „Party Time“ platzt vor ansteckender Energie und ist rasiermesserscharf fokussiert.

Bisher sind die Singles „It’s Love (But It’s Not Mine)“ und der Titeltrack „Party Time“ als Singles ausgekoppelt worden. Die Platte erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Euphorie Records, das Team das mit Leoniden, Ilgen-Nur, M. Byrd oder Trümmer ein paar der interessantesten deutschen Acts betreut. Es ist wirklich schwer, sich dieser Tage mit Inbrunst auf etwas zu freuen: Aber die Vorstellung, EUT irgendwann in einem kleinen Club mit dieser Platte sehen zu dürfen – Das kann einen schon durch den ein oder anderen düsteren Monat retten!

Foto: (c) LooMee TV