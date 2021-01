Eva Mendes: Darum pausiert sie auf „social Media“

Eva Mendes nimmt sich eine Auszeit von den sozialen Medien, nachdem eine ihrer Töchter ihr vorwarf, „zu viel“ am Smartphone zu hängen. Die Schauspielerin hat mit ihrem Ehemann Ryan Gosling die beiden Töchter Esmeralda (6) und Amada (4). Sie sagte, dass sie die Zeit, die sie an ihrem Telefon verbringt, reduziert hat, weil ihre Kinder wollen, dass sie in ihrem Leben „präsenter“ ist.

Eva machte das Geständnis, als sie auf Instagram einen Beitrag von einem Twitter-Account namens Latinx Parenting teilte, der lautete: „Lass deine Kinder dich anrufen. Es ist nicht respektlos. Es ist gesund. Kinder können so stark auf ihren Wert ausgerichtet sein, dass sie nichts weniger als den Respekt akzeptieren, den sie verdienen. Sie werden keinen BS akzeptieren. Nicht einmal von dir. Herzlichen Glückwunsch, du ziehst ein schlaues Kind auf.“

Und neben dem Post schrieb Eva: „Danke an @latinxparenting für diese wichtige Erinnerung. Ich habe in letzter Zeit nicht gepostet, weil meine Kleine mir gesagt hat, dass ich zu viel am Telefon bin. Ich konnte sehen, dass sie es persönlich nahm. Und sie ist ein Kind, natürlich würde sie es persönlich nehmen. Sie nehmen Dinge persönlich, es sei denn, wir machen ihnen klar, dass es nicht persönlich ist. Also hatten wir ein gutes Gespräch, ich entschuldigte mich und versprach ihr, achtsam zu sein. Mir wurde klar, dass nur weil ich immer bei ihnen zu Hause bin, ich nicht immer präsent bin.“

Foto: (c) Marco Sagliocco / PR Photos