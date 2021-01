„Farbe bekennen“ mit dem neuen CDU-Vorsitzenden

Armin Laschet, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz – wer wird der neue Bundesvorsitzende der CDU? Kurz vor dem digitalen Parteitag am 16. Januar ist das Rennen weiterhin offen – die CDU ist so gespalten wie schon lange nicht mehr. Der neue Vorsitzende steht vor großen Herausforderungen: Er muss die Partei wieder vereinen, um im wichtigen Superwahljahr 2021 als Christdemokraten geschlossen aufzutreten.

Mit der Wahl des Vorsitzenden steht auch eine Richtungsentscheidung der Volkspartei an. Während Armin Laschet, der im Team mit Jens Spahn antritt, wie kein anderer der Kandidaten für den liberalen Kurs der Merkel-CDU steht, strebt Friedrich Merz eine klare Abgrenzung zur Merkel-Ära an. Norbert Röttgen dagegen betont, er sei der Kandidat, der über den innerparteilichen Lagern stehe.

Welche Themen will der neue Parteivorsitzende setzen? Wie will er die enttäuschten Anhänger seiner Gegenkandidaten einbinden und die Partei einen? Mit welchen Schwerpunkten will er in den Wahlkampf ziehen? Und wie will er seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Union durchsetzen?

Diese und weitere Fragen stellen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker dem neuen Parteivorsitzenden in der 15-minütigen Sondersendung „Farbe bekennen“, die Das Erste am 16. Januar um 20:15 Uhr sendet.

