Gal Gadot: Seit „Wonder Woman“ trainiert Ehemann mehr

Eine schöne Nebenwirkung der Rolle! Gal Gadots (35) Ehemann trainiert mehr, seit sie „Wonder Woman“ ist.

Die Schauspielerin hat ihren Mann Yaron Varsano dafür gelobt, ein sehr unterstützender Ehepartner zu sein und scherzte, das Einzige, was ihr Starruhm in ihrer Ehe verändert habe, sei, dass der Immobilienentwickler fitter sein wolle. Sie sagte dem „HELLO!“-Magazin: „Er ist super glücklich, mit Wonder Woman verheiratet zu sein. Er ist so stolz. Er ist mein größter Fan. Das einzige, was sich geändert hat, ist, dass er angefangen hat, mehr zu trainieren, weil ich so stark geworden bin! Aber nein, er ist unglaublich, er ist der Beste.“

Sie gab zu, dass es hart ist, Karriere und Familie zu jonglieren, aber sie würde nichts anders machen.

