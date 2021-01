Garrett Kato mit neuer Single „Be”

Nachdem Garrett Kato im Dezmber letzten Jahres sein zweites Album hemispheres veröffentlichte, kehrt der in Australien lebende Kanadier nun mit seiner neuen Single „Be” zurück. Der Song ist von dem Singer-Songwriter und Produzenten selbst in seinem Home-Studio in Byron Bay geschrieben, produziert und gemischt und entstand in der Anfangsphase der Corona-Pandemie.

„Als ich den Song geschrieben habe, hat sich die Welt so schnell so extrem verändert und dadurch war es quasi unmöglich, keine Angst zu haben und gestresst zu sein”, sagt Kato. „Doch dann fragte mich meine sechsjährige Tochter, wieso ich so traurig sei, obwohl es doch so ein schöner Tag ist und wir gleich zum Spielen gehen. Damit zog sie mich aus diesem Loch und beruhigte mich.”

Foto: (c) Mos an Co