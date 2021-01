Gary Barlow: Die Ziele bleiben gleich

Bisher hat sich an seinen persönlichen Zielen offenbar wenig geändert! Gary Barlow wurde an seinem 50. Geburtstag von Familie und Freunden verwöhnt. Der Sänger feierte am Mittwoch (20.01.21) seinen Ehrentag und teilte eine Handvoll Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken von den Karten, die ihm geschickt wurden – darunter eine handgeschriebene Notiz von seiner 11-jährigen Tochter Daisy.

Gary postete auch ein Video von sich, in dem er „Happy Birthday“ singt, sowie einige noch nie gezeigte Familienfotos, darunter auch einige aus seiner Kindheit. Er betitelte den Post mit: „50 Jahre jung“. Er fügte auch den Text hinzu: „Dieser Mann ist 50 Jahre jung, verdammt. 30 Jahre des Schreibens und das Ziel ist das gleiche. In den Charts zu landen ist immer noch mein oberstes Ziel.“

Auf Grund von Corona hat er überlegt ob er im kommende Jahr eine große Party steigen lässt!

Foto: (c) MJ Photos / PR Photos