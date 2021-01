Gary Barlow unglücklich mit „Take That“-Image

Jason Orange, Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow waren „Take That, aber Letzterer hatte immer „Probleme“ mit dem Image der Gruppe. Der Musiker fühlte sich nie so sehr als Sexsymbol wie der Rest seiner Bandkollegen und „traute“ sich nicht, Klamotten zu wählen, die sexy und begehrenswert wirkten.

Auf die Frage, ob es ihn jemals gestört hat, als Sexsymbol vermarktet zu werden, sagte er dem OK! Magazin: „Wir waren fünf – eigentlich kann ich mich nicht dazu zählen – aber die anderen Jungs waren vier extrem gut aussehende Jungs. Als wir auf die Bühne gingen, wurden die Mädchen verrückt. Je verrückter sie wurden, desto mehr liebten wir es. Wir waren auf den Titelseiten von Magazinen, bevor wir irgendwelche Hits hatten. Das Image und die Mode standen für uns also irgendwie an erster Stelle. Ich bin ehrlich, das war immer ein Bereich, mit dem ich zu kämpfen hatte. Ich war nie das coole Kind in der Schule, ich hatte immer das Gefühl, dass man mir nicht zutraute, mich selbst gut zu kleiden – ich bin nur ein Typ, der Songs schreibt und im Studio sitzt.“

Erfolgreich waren sie dann doch alle gemeinsam! Auch als sexy Boyband!

Foto: (c) Universal Music