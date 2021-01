Gary Numan: Album und Single „Intruder“

„Intruder“ ist der erste neue Song und die Leadsingle, den Gary Numan am Montag, 11.01.21, aus seinem neuen Studioalbum veröffentlichen wird. 2017 erschien sein letztes Album „Savage: Songs From a Broken World“, das in Großbritannien auf Platz 2 der Charts einstieg. Das kommende Album, ebenfalls mit dem Titel „Intruder“, wird am 21. Mai 2021 erscheinen – sein 18. Soloalbum.

Während „Savage“ die Erde als unfruchtbares Ödland darstellte, in dem Menschlichkeit und Kultur durch die Auswirkungen der globalen Erwärmung weitgehend zerstört wurden, präsentiert „Intruder“ eine frische, aber komplementäre Erzählung. Es ist eine philosophische Untersuchung einer möglichen zukünftigen Apokalypse: Der Planet kann nur überleben, indem er seine Bewohner reinigt. Numan erklärt: „Intruder“ betrachtet den Klimawandel aus der Sicht des Planeten. Wenn die Erde so sprechen und fühlen könnte, wie wir es tun, was würde sie sagen? Wie würde es sich anfühlen? Die Songs versuchen größtenteils, diese Stimme zu sein oder zumindest auszudrücken, was ich glaube, dass die Erde im Moment fühlen muss.“

Der Titeltrack und die Lead-Single bieten einen verlockenden Vorgeschmack auf das, was einen erwartet. Das Lied, sagt er, finde „die Erde wütend und feindselig und mehr als bereit, sich zu wehren“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos