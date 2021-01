Gary Numan: Video zu „Intruder“ veröffentlicht

Gary Numan hat jetzt das Video zu „Intruder“ veröffentlicht. „Intruder“ ist der erste neue Song und die Leadsingle, den Gary Numan am vergangenen Montag, 11.01.21, aus seinem neuen Studioalbum veröffentlicht hat. 2017 erschien sein letztes Album „Savage: Songs From a Broken World“, das in Großbritannien auf Platz 2 der Charts einstieg. Das kommende Album, ebenfalls mit dem Titel „Intruder“, wird am 21. Mai 2021 erscheinen – sein 18. Soloalbum.

Mit einer Karriere, die sich über fast vier Jahrzehnte erstreckt, bleibt Gary Numans Herangehensweise an elektronische Musik eine Inspiration für Künstler aller Genres und Epochen, von Stadion-Grössen wie Depeche Mode, Prince und Nine Inch Nails bis hin zu alternativen Helden wie Beck, Damon Albarn und Marilyn Manson. Sogar Kanye West steht in seiner Schuld und David Bowie schrieb ihm einst „zwei der besten Songs“ der britischen Musik zu. Gary hatte 23 Top-40-Singles und 15 Top-40-Alben in Großbritannien. Der britische Elektro-Pionier wurde 2017 auch mit dem Inspiration Award für Songwriting und Komposition bei den Ivor Novellos ausgezeichnet.

Die Single „Intruder“ kann man unter diesem link ansehen: https://youtu.be/-RxebQuFgJY

Foto: (c) Landmark / PR Photos