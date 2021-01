George Clooney: Große Party mit „den Jungs“

George Clooney plant für den kommenden Mai eine große Party anlässlich seines 60. Geburtstages. Besser gesagt sollen es sogar mehrere Partys sein. Für den engen Familienkreis plant er eine kleine Feier! Zumindest wenn die Quelle des „OK! Magazine“ recht behält.

„Die großen Partys plant er je nach aktueller Corona-Lage in Italien und Großbritannien zu feiern. … Aber George betont, dass Mexiko der Ort ist, an dem er mit den Jungs richtig aufdrehen will“, so der Insider. Angeblich plant er eine Reise nach Mexico mit seinen Gästen. „Es sind nur Jungs eingeladen – keine Frauen oder gar Kinder sind erwünscht (Ergänzung der Redaktion: auf der Reise nach Mexico),“ so zitiert das Magazin den Insider weiter.

Wie klein oder groß, welche der geplanten Feierlichkeiten ausfallen wird, dass werden wir sicherlich spätestens im Mai erfahren. Es scheint aber so, dass George allen seinen Freunden und Verwandten gerecht werden will.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos