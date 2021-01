George Clooney: Politisches Amt?

Er wird es nicht tun! George Clooney plant, sich von einer politischen Karriere „fernzuhalten“. Der Schauspieler wurde schon oft darauf angesprochen, in Zukunft für ein Amt zu kandidieren, aber er hat keine Lust, sein eigenes Leben „schwieriger“ zu machen. Er denkt, dass er bereits in einer großartigen Position ist, um sich mit seinem Profil für die Dinge und Themen einzusetzen, die ihm wichtig sind.

Auf die Spekulationen vom OK! Magazin angesprochen, sagte er: „Ich bin mit vielen Politikern befreundet, die ich mag und respektiere und von denen ich sehr viel halte. Ihr Leben ist sehr schwierig und ich beneide sie keinen Moment darum. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in der Welt, in der ich arbeite, keine Kompromisse eingehen muss und wenn ich eine Sache aufgreifen und dafür kämpfen möchte, kann ich das tun, ohne sagen zu müssen: ‚Nun, ich kann diesen Typen nicht abhaken, weil er eine halbe Million Dollar für meine politische Kampagne gesammelt hat.‘ Ich kann viel effektiver in den Dingen sein, an denen ich arbeiten möchte, ohne überhaupt an die Politik gebunden zu sein. Ich werde mich da raushalten.“

Eine wahrscheinlich sehr kluge Einstellung zur eigenen Leistungsfähigkeit!

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos