George Ezra: Neues „Spiesser“-Hobby?

Es gibt das eine oder andere Hobby, was mit dem Ruf leben muss recht spiessig zu sein! Briefmarken sammeln wäre so ein Hobby! George Ezra hat während der Corona-Pandemie mit der Vogelbeobachtung begonnen. Spiessig oder nicht? Der Musiker ist jedenfalls ein eifriger Vogelbeobachter geworden, nachdem sein Vater ihm ein Buch gekauft hat, um verschiedene Arten zu identifizieren, aber die in seinem Garten wurden von einem Eichhörnchen verscheucht.

Im Gespräch im „Phone A Friend“-Podcast sagte er: „… einmal pro Stunde oder so kommen die Eichhörnchen (in den Garten), also muss ich das Fenster öffnen und pfeiffen, um sie zu verscheuchen … Ich finde es entspannend, einfach nur ruhig da zu sitzen und die Vögel kommen und gehen zu sehen.“

In Zeiten von Klima- und Naturschutz vielleicht doch nicht so spiessig!

Foto: (c) Landmark / PR Photos