Geri Horner sucht weibliche Unterstützung

Das sie sich mit anderen Frauen verbunden fühlt, das war schon immer so. Geri Horner findet es wichtig, wenn Frauen Gemeinsamkeit leben. In einer neuen Folge ihrer YouTube-Serie „Rainbow Woman“, in der sie mit weiblichen Elefanten auf der Woburn Safari in Bedfordshire, England, spazieren geht spricht sie über die Verbundenheit unter Frauen.

Sie teilte mit: „Als ich bei den Spice Girls war, als ich jünger war, haben wir zusammen einen Raum betreten. Man fühlt sich ein bisschen selbstbewusster, wenn man in einem Rudel ist. Es ist diese weibliche Rudel-Mentalität. Ich brauche diese Art von weiblicher Unterstützung, dieses Verständnis, diese Verbindung, die ich immer nur von ihnen bekommen kann. Ich denke, als Frauen verstehen wir das. Wir wissen es zu schätzen.“

Keine falsche Einstellung, die auch das andere Geschlecht lebt!

Foto: (c) Landmark / PR Photos