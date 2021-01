Gigi Hadid: Diese Person ist ihr besonders wichtig

Gigi Hadid (25) hat ihrer Visagistin Erin Parsons einen rührenden Tribut gezollt. Diese hat ihr in Sachen Make-up vieles beigebracht. Das Model wünschte ihr – mit der sie an der Entwicklung ihrer Maybelline-Kollektion gearbeitet hat – in ihrer Instagram-Story alles Gute zum Geburtstag und lobte sie als „Make-up-Genie“ und „großartige Freundin“.

Sie schrieb neben einen Schnappschuss von Erin: „Alles Gute zum Geburtstag für meine Partnerin in Sachen Make-up (sie hat so viel bei der Entwicklung der GIGI x MAYBELLINE-Kollektion geholfen). Während sie viele meiner traumhaften Glam-Looks kreiert hat, hat sie mir so viel über Make-up, Make-up-Geschichte, Modegeschichte und dem alten Hollywood beigebracht… Meiner Meinung nach ist sie ein Make-up-Genie @erinparsonsmakeup“

Was für schöne Worte!

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos