Gigi Hadid: Ganz vernarrt!

Hoffentlich klammert sie nicht zu sehr! Gigi Hadid (25) ist laut eigener Aussage ganz „besessen“ von ihrer Tochter. Sie hat im September ein kleines Mädchen auf die Welt gebracht und schwärmt in einer Reihe von neuen Posts in ihrer Instagram-Story von ihrem vier Monate alten Kind.

In einem Post lud sie einen Screenshot einer Textnachricht hoch, die sie an Zayn geschickt hatte, in der stand: „Hey. Ich bin besessen von unserem Kind.“ Und in einem anderen postete sie ein Bild von sich, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Neben dem Schnappschuss schrieb Gigi: „Mein Mädchen. Vier Monate & DAS BESTE KIND.“

Als Mutter muss man allerdings auch wissen wann man loslässt, sodass das eigene Kind auch eigene Erfahrungen sammelt! Das wird Gigi bestimmt gelingen!

