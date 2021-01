Gigi Hadid und Zayn Malik: Wie war ihr Weihnachtsfest?

Zwischen den beiden war sicherlich nicht immer alles leicht. Wenn die Welt dann ruhiger wird und man besinnlich wird, dann können alte Wunden leicht wieder aufreißen. Daher fragen wir uns, wie haben Gigi Hadid und Zayn Malik wohl Weihnachten verbracht?

Nach dem Fest stehen die beiden sich näher als je zuvor! Sie haben das „perfekte Weihnachten“ als Erstlingseltern verbracht! Das berichten zumindest Insider gegenüber „HollywoodLife“ und wir wollen die Meldungen gerne glauben.

Einem Insiderbericht zufolge war das erste Weihnachten von Gigi Hadid und Zayn Malik als Eltern in jeder Hinsicht perfekt! Tatsächlich war es sogar mehr als das, was sie sich erhofft und vorgestellt hatten! Ein Insider erzählt , dass ihre Feier auf der Farm ihrer Familie in Pennsylvania eine Erinnerung erzeugt hat, die in nächster Zeit nur schwer durch etwas anderes zu übertreffen sein wird! Ein weiterer Insider verriet: „Sie hatten dieses Jahr ein wundervolles Weihnachten und es war so besonders, weil sie es durch die Augen ihrer Tochter erlebt haben. Sie verstehen, dass ihre Tochter nicht genau wusste, dass Weihnachten anders als jeder andere Tag war, aber Zayn und Gigi waren aufgeregt und werden auf diesen Tag als wunderbare Nostalgie zurückblicken, wenn sie älter wird. Es sind diese Momente in ihrem Leben, die den beiden zeigen, dass sie wirklich alles haben.“

Auf das 2021 nun auch ganz besonders schön wird!

