Glastonbury Festival 2021 abgesagt oder nicht?

Melanie Brown behauptet, dass das Glastonbury Festival 2021 bereits abgesagt wurde. Die Sängerin trat am Montag (04.01.2021) bei „BBC Radio 5“ Live auf, wo sie mitteilte, dass das beliebte Musikspektakel ihres Wissens nach aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden soll. Sie sagte: „Ich weiß, dass Glastonbury abgesagt worden ist. Viele große Bühnenauftritte sind dieses Jahr wieder auf Eis gelegt. Es ist traurig, aber wir müssen diesen Virus unter Kontrolle bekommen.“ Und als Radiomoderator Nihal Arthanayake in dem Gespräch sagte, dass das Glastonbury Festival 2021 laut seinen Informationen noch nicht abgesagt wurde, beharrte sie darauf: „Das haben sie heute getan – leider.“

Die Organisatorin des Festivals Emily Eavis wiedersprach allerdings den Aussagen von Mel B in einem Tweet: „Es gibt noch keine Neuigkeiten, wir haben noch nicht abgesagt. Werde es euch hier wissen lassen, sobald wir ein Update haben…“ Ebenso weisst sie nochmals darauf hin, dass alle Tickets für 2021 bei einer Absage auch in 2022 gültig sein werden.

Das Glastonbury Festival scheint also (noch) nicht abgesagt zu sein, allerdings haben andere Veranstaltungen für 2021 schon die Segel streichen müssen.

Foto: (c) PR Photos