Gwen Stefani, Blake Shelton und die späte Verlobung

Warum hat sich Blake Shelton nur so lange Zeit gelassen Gwen Stefani einen Antrag zu machen. Das ist eine Frage auf die sie offenbar keine Antwort hat!

In der „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ sprach sie jetzt über den Antrag: „Ich habe in dem Moment, in dem es passiert ist, überhaupt nicht damit gerechnet. Ich hatte keine Ahnung, niemand wusste es. Ich glaube, er hat es meinem Vater an meinem Geburtstag gesagt, ungefähr zwei Wochen vorher, und ich muss sagen, ich dachte so: ‚Was passiert mit uns?‘ Ich dachte: „Wir sind jetzt schon so lange zusammen. Was ist da los? Ich war an diesem Ort in meinem Kopf.“

Bis zur Hochzeit wird es nun noch ein wenig dauern. Das ist Gwen aber nun auch egal, denn wenn man so lange auf einen Antrag gewartet hat, dann hat man es auch mit der Hochzeit nicht so eilig. Wegen dem Coronavirus wird es wirklich noch etwas dauern!

