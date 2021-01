Gwen Stefani und Blake Shelton: Verlobung musste warten!

Gwen Stefani und Blake Shelton hatten eine Menge zu verarbeiten, bevor sie sich verlobt haben. Die beiden haben sich im Oktober nach fünf gemeinsamen Jahren verlobt.

Sie sagte in der „Today“-Show: „Ich denke, es gab eine Menge zu bedenken, wenn so viele Menschen involviert sind. Kinder, und ihre Herzen, und jeder in meiner Familie [und] seiner Familie, wir haben alle eine Menge zusammen durchgemacht. Also denke ich, auf eine romantische Art und Weise, wenn du dich so schwer und so unerwartet verliebst – und so spät in deinem Leben – denkst du ‚Ich will dich heiraten!‘ Dann ist die erste romantische Reaktion ‚Lass uns heiraten.‘ Wir haben natürlich immer darüber geredet, und ich denke, dass es im Laufe der Jahre nicht mehr nötig war. Es gab eine Menge zu verarbeiten.“

Jetzt scheinen sie allerdings sehr glücklich mit ihrer Entscheidung zu sein!

