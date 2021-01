Harry Styles nicht mehr Single!

Der Singlemarkt ist um zwei Prominente ärmer, zumindest wenn die Gerüchte stimmen. Harry Styles ist jetzt angeblich mit der Schauspielerin Olivia Wilde zusammen.

Der Sänger und die Schauspielerin haben sich am Set des Films „Don’t Worry Darling“ besser kennen gelernt. Laut einigen Berichten wurden die beiden händchenhaltend auf der Hochzeit eines Freundes am vergangenen Wochenende gesichtet. Diese Quellen behauptet nun sogar, dass das Paar seit „ein paar Wochen“ zusammen sein soll. Ein Insider sagte dem „People“-Magazin: „Sie waren dieses Wochenende in Montecito, Kalifornien, auf einer Hochzeit. Sie … hielten Händchen und sahen sehr glücklich aus. Sie daten bereits seit ein paar Wochen.“

Auch Fotos auf „Page Six“ zeigen Olivia händchenhaltend mit Harry auf besagter Hochzeit.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos