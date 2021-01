Hayden Calnin: Video zu neuer Single „Oh What A Mess I´m In”

Hayden Calnin präsentiert seine Single „Oh What A Mess I´m In”!

Es klingt schon beinahe so, als hätte der Song keine Instrumente gebraucht. Immer wieder durchbricht die kraftvolle Stimme zärtlich die eigene Gedankenwelt. Einfach zum Träumen! Der australische Folk-Künstler und Produzent Hayden Calnin veröffentlichte Ende letzten Jahres seine neue Single „Oh What A Mess I´m In”. Hayden sagt über den Track: „Das Lied ist mein Liebesbrief ans Universum und all das, was darin vorgeht. Ich interessiere mich sehr für das Weltall, die Physik und die großen Fragen, die sich darum drehen. Jeder, der mich kennt, weiß das, doch viele meiner HörerInnen wahrscheinlich nicht.”

Begleitend dazu hat der Singer-Songwriter ein eigenes Video kreiert.

Foto: (c) LooMee TV