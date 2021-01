Heather Mills ist verlobt

Hat sie JA gesagt?! Heather Mills (53) ist Berichten zufolge mit ihrem Partner Mike Dickman (36) verlobt.

Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun“: „Heather und Mike sind unglaublich glücklich. Es ist so schön, nach ein paar turbulenten Jahren wieder ein Lächeln in ihrem Gesicht zu sehen. Sie sind total verliebt. Heather hat Kumpels erzählt, dass er die Liebe ihres Lebens ist, während Mike sie anbetet und ihr völlig ergeben ist. Heather ist im Herzen unglaublich jung und versteht sich mit all seinen Freunden – ihr 17-jähriger Altersunterschied ist wirklich kein Problem.“

Anfang dieser Woche zeigte Mike auf Social Media einen Ring an seiner Hand, den verschiedene Freunde mit Liebesherz-Emojis kommentierten. Das Paar ist seit 18 Monaten liiert und obwohl Quellen sagen, dass sie es nicht eilig haben, vor den Traualtar zu treten, sollen ihre Ringe „Verlobungsringe“ sein.

