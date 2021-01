Herzogin Meghan und Prinz Harry: Das Hochzeitslied uns seine Bedeutung

So intim haben so noch nicht über den Song berichtet! Der Herzog und die Herzogin von Sussex schritten nach ihrer Trauung zu „This Little Light of Mine“ die Stufen der Kirche hinunter und haben nun verraten, welche besondere Bedeutung das Lied für sie hat.

Sie sagte in ihrem gemeinsamen Archewell-Podcast: „‚This Little Light of Mine‘ wurde am Ende unserer Hochzeit gespielt, während wir die Kirchenstufen hinuntergingen. Es war die Musik, die wir spielen wollten, als wir unser gemeinsames Leben begannen. Denn wie wir alle wissen, kann die Dunkelheit nicht die Dunkelheit vertreiben, das kann nur das Licht.“ Wobei Harry hinzufügte: „Die Botschaft dieses Songs ist eine, die uns sehr am Herzen liegt. Es geht darum, die Kraft zu nutzen, die jeder von uns in sich trägt, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.“

Und das Paar lebt nach dem Beziehungsmotto, dass „die Liebe immer gewinnt“.

