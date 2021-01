Jaguar Jonze veröffentlicht „Astronaut“

Jaguar Jonze aka Deena Lynch veröffentlicht ihre neue Single „ASTRONAUT” mit dazugehörigem Musikvideo und kündigt damit die nächste EP ANTIHERO für den 16. April 2021 an.

Es ist gar nicht so einfach, mit Deena Schritt zu halten: Neben ihrem Musikprojekt Jaguar Jonze, das mit Sicherheit die meiste Zeit in Anspruch nimmt, lebt sich Lynch noch als Spectator Jonze (Illustration) und Dusky Jonze (Fotografie) kreativ aus. Außerdem kämpft sie nach wie vor an der vordersten Front der australischen #MeToo-Bewegung, ist in Modeprojekte mit Louboutin und VOGUE involviert und kooperiert mit BMW und Stüssy. Als wäre das alles nicht schon genug war Deena auch noch schwer an COVID-19 erkrankt.

Doch das hielt das Energiebündel nicht auf und nun folgt auf „DEADALIVE” und „MURDER” ihre nächste Single „ASTRONAUT”!

Foto: (c) Alex Flamsteed