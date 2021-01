James Gunn: Begeistert von Dave Bautista

Das ist schon nicht mehr Lob, das scheint echte Begeisterung zu sein. In einem Twitter-Beitrag lobt James Gunn den Schauspieler Dave Bautista, weil dieser seinen Job sehr ernst nimmt. Als ehemaliger Wrestler hat Dave wahrscheinlich nicht viele Fürsprecher, doch James zeigt sich sehr angetan:

In einem Twitter-Thread schrieb James: „Bc @DaveBautista nimmt das Handwerk ernst. Er zeigt echte Emotionen und ist nicht protzig. Der Unterschied zwischen Dave und vielen anderen Wrestler-Schauspielern ist, wenn man ihm am Set in die Augen schaut, ist er an dem Ort, an dem er sein soll, und denkt nicht darüber nach, was er als nächstes tun wird.“

James erklärte auch, wie Bautistas „Echtheit“ ihn von anderen Schauspielern abhebt und erklärte, dass „Falschheit“ unausstehlich ist. „Ich hasse Falschheit in den Augen eines Schauspielers. Es gibt viele große Filmstars, die Filme für mich verletzen, weil ich die Lüge in ihren Augen sehen kann.“ Wirklich in der Rolle zu sein, anstatt sich selber darzustellen, dass ist was James Gunn sich von einem Schauspieler wünscht!

Foto: (c) Landmark / PR Photos