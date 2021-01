Jamie Dornan und Eddie Redmayne: Gemeinsames Hobby!

Das würde man jetzt nicht von zwei jungen Männern erwarten, aber die beiden töpfern! Jamie Dornan und Eddie Redmayne haben zusammen Geschirr hergestellt. Die beiden Schauspieler lebten in den frühen Tagen ihrer Karriere zusammen. Sie gaben zu, dass es eine „deprimierende“ Zeit war, weil sie und ihre Freunde oft gegeneinander für die gleichen Rollen in Castings antraten. Bei dieser Gelegenheit wurden die beiden jedoch handwerklich geschickt und begannen zu töpfern. Eddie besitzt sogar noch die Töpfe und Teller, die sie in dieser Zeit gemacht haben.

Im Gespräch für „Variety’s Actors on Actors“-Serie, sagte Jamie: „Okay, wir haben überhaupt nicht gearbeitet. Wir haben in L.A. eine Menge Sachen gemacht, manchmal die gleichen Sachen, was deprimierend war. Ich glaube, wir lebten etwa drei Monate lang zusammen. Und es gab so wenig zu tun – wenn wir nicht gerade ein Vorsprechen hatten. Der Grund, warum ich mich daran erinnere, war, dass wir eines Tages zu einem Töpferkurs oder so gingen und …“ Eddie unterbrach sich: „Ich habe es immer noch.“ Jamie fuhr fort: „Wir haben Geschirr gemacht. Wir haben Teller und Tontöpfe gemacht …“

Das ist doch eine überraschende Geschichte!

