Jane Seymour findet alten Schatz

Sie hat den Lockdown genutzt um in Erinnerungen zu wühlen und findet dabei einen Schatz! Jane Seymour hat Liebesbriefe aus ihrer Jugend gefunden.

Die 69-jährige Schauspielerin verriet, dass sie ihre romantischen Briefe an ihren ersten Ehemann Michael Attenborough gefunden hat. Jane berichtet in der Zeitung „Daily Mail“: „Ich habe meine alten Liebesbriefe aus der Zeit gefunden, als ich 15 war. Daraufhin habe ich mit meinem ersten Mann gesprochen und ihm die Briefe geschickt. Die Familie bekam so einen Einblick in ihr Leben und in mein Leben, als ich in ihrem Alter war. … Wir haben jede Sekunde geliebt – es hat unsere Bindung gestärkt.“

Jane begann mit Michael auszugehen, als sie ein Teenager war. Das Paar war zwischen 1971 und 1973 verheiratet.

