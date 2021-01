Jarle Skavhellen veröffentlicht neues Album „Beech Street“

Irgendwie klingt es so, als würde man einem Geschichtenerzähler zuhören. Der aufstrebende Singer-Songwriter Jarle Skavhellen veröffentlicht mit „Beech Street“ sein zweites Full-Length Album. Der bekennende Gregory Alan Isakov Fan machte gemeinsame Sache mit dessen Produzenten Tucker Martine (R.E.M., Sufjan Stevens) und heraus kamen 12 wunderbare Singer-Songwriter-Stücke mit Americana-Einschlag.

Mit der Veröffentlichung von „Beech Street“ stellt der Norweger auch den neuen Song „20 Fathoms Deep“ vor. Skavhellen selbst sagt über das Lied: „Das ist mein persönlicher Kriminalroman, der in der Stille der norwegischen Landschaft spielt.”

Track Listing:

1. Drive

2. Lion

3. Winnebago

4. Just Not Ready to Let Go

5. Beech Street

6. Home by 5

7. Montana

8. Crash & Burn

9. Northern Lights

10. 20 Fathoms Deep

11. Back to Being Strangers

12. Anyway/Anyhow

Foto: (c) Andris S. Visdal