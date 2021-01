Jason Derulo: TikTok ist großartig

Jason Derulo (31) findet, dass TikTok unfassbar großartig ist. Der Sänger hat vor einiger Zeit berichtet, dass er „weit mehr als 50.000 Pfund pro Post“ auf der Plattform verdient und denkt, dass es schnell zu einer Möglichkeit geworden ist, den Lebensunterhalt für Künstler zu verdienen. Auf für diejenigen die ihr Einkommen als Folge der Coronavirus-Pandemie verloren haben.

Er erzählte der „Metro“-Zeitung: „… es ist cool. Ich treffe alle möglichen Leute und arbeite mit allen Arten von Künstlern zusammen, von Musikern bis zu Tänzern. Es ist faszinierend, dass diese Leute nie eine Plattform gehabt haben, um von jemandem gesehen zu werden. Ich denke, es ist eine so schöne Sache. Es ist dieses riesige Phänomen geworden und hat die Welt in so kurzer Zeit erobert.“

Also, schnell mal reinschauen!

Foto: (c) Landmark / PR Photos