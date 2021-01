John Legend will besser werden

Man kann noch so viele Auszeichnungen und Preise erhalten, doch die eigenen Motivation muss für John Legend dem Wunsch entspringen besser zu werden. Er will immer, dass seine Arbeit die „beste“ ist, die er je gemacht hat.

Ein hoher Anspruch, der allerdings auch dazu führt, dass er schon verdammt lange erfolgreich im Geschäft ist. Eine gute Voraussetzung ist, dass er sich gut auf die Arbeit konzentrieren kann, das hat er bereits in einigen Interviews gesagt. Er hängt nicht sehr an vergangenen Projekten, sondern konzentriert sich auf die Zukunft! „contactmusic.com“ zitiert ihn: „Ich gehe also an jedes Album mit dem Gefühl heran, mich selbst zu übertreffen, um besser zu sein, als ich jemals war. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich weiter auf die Arbeit konzentriere und versuche, das Beste zu sein, was ich sein kann, werde ich einfach weitermachen.“

Damit heizt er die Erwartungen an neue Songs von ihm ziemlich an!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos