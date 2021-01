Joko Winterscheidt verliert seine Sendung an Thomas Gottschalk

„Winter is coming, Winterscheidt is leaving!“ Er ist der erste Kandidat, der Joko die Show stiehlt: Thomas Gottschalk setzt sich am Dienstagabend im Finale von „Wer stiehlt mir die Show?“ durch und gewinnt die Show – im wahrsten Sinne. Thomas Gottschalk wird am kommenden Dienstag, 26. Januar 2021, um 20:15 Uhr die ProSieben-Quizshow moderieren und damit den Job von Joko Winterscheidt übernehmen.

Der ehemalige Quizmaster Joko wird ab sofort zum Kandidaten und versucht neben seinen prominenten Herausforderern Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Wildcard-Gewinnerin Lily zu punkten, um seine Show zurückzugewinnen.

„Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?“ – Dienstag, 26. Januar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) obs / ProSieben / Claudius Pflug